FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Sixt-Stämme nach Anhebung der Unternehmensprognose von 142 auf 155 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Dank einer u?ber den bisherigen Erwartungen liegenden Erholung der Urlaubsreiseverkehre in Europa und den USA sowie der teilweise spürbar gestiegenen Mietwagenpreise sei mit einem sehr starken dritten Quartal zu rechnen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Positiv wertete der Experte zudem die jüngste Nachricht, dass die USA die Einreisebeschränkungen für geimpfte Europäer lockern wollen./la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2021 / 18:14 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2021 / 18:20 / MESZ

DE0007231326