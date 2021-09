Obwohl der MSCI WORLD (Euro)-Index, allerdings nur dank der letztwöchigen Abschwächung des Euro um - 0,73 % auf 1,1725 EUR/USD, in der letzten Börsenwoche völlig unverändert tendierte, ist doch festzustellen, dass sich die Anlegerstimmung an den internationalen Aktienmärkten und hiermit einhergehend auch die Charttechnik aller Leitindizes schon seit Tagen nun zusehends verschlechtert. Was dies für die weiteren Indexkursziele und einen etwaigen neuen Index-Absicherungsbedarf bedeutet, legen wir nachstehend dar.Ausschlaggebend für die auch ...

