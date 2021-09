Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 20 septembre/September 2021) Products Inc. has secured court protection from its creditors under the Companies' Creditors Arrangement Act, ("CCAA"), in order to restructure its business and financial affairs.

At the request of the company the subordinate voting shares, warrants and debentures of Plus Producs Inc. will be delisted at market close on September 20, 2021.

_________________________________

Products Inc. a obtenu la protection des tribunaux contre ses créanciers en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (« LACC »), afin de restructurer ses affaires et ses affaires financières.

À la demande de la société, les actions à droit de vote subalterne, les bons de souscription et les débentures de Plus Producs Inc. seront radiés de la cote à la fermeture des marchés le 20 septembre 2021.

Issuer/Émetteur : PLUS Producs Inc. Security Name/Nom de Sécurité : Plus Products Inc. - Subordinate Voting Shares Symbol(s)/Symbole(s) : PLUS Date : Market Close/Clôture du marchés Le 20 septembre/September 2021

Issuer/Émetteur : PLUS Producs Inc. Security Name/Nom de Sécurité : Plus Products Inc. 28FEB2024 Debenture Symbol(s)/Symbole(s) : PLUS.DB.A Date : Market Close/Clôture du marchés Le 20 septembre/September 2021

Issuer/Émetteur : PLUS Producs Inc. Security Name/Nom de Sécurité : Plus Products Inc. - Warrants Symbol(s)/Symbole(s) : PLUS.WT Date : Market Close/Clôture du marchés Le 20 septembre/September 2021

If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com