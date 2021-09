Wenn der Dow Jones in den vergangenen Monaten einen schwachen Handelsstart erlebte, nutzten die Anleger die niedrigeren Kurse und schlugen zu. Doch am heutigen Montag ist die Situation etwas anders gelagert. Vom Aufatmen nach der Evergrande-Krise kann auch in der zweiten Handelshälfte im heutigen US-Handel nicht die Rede sein. Denn am Nachmittag fiel der Dow Jones rund 2,5 Prozent auf 33.660 Punkte und notierte damit so tief wie zuletzt im Juni.Experten, die jetzt zu einem Nachkauf raten gibt es ...

