Los Angeles (ots/PRNewswire) -Mit Auftritten von Saweetie, The Chainsmokers, Darren Criss und anderen!WER: Der weltweite Online-Händler SHEIN mit Saweetie, The Chainsmokers, Darren Criss, Thuy, Willie Gomez, Riley Clemmons, Blu DeTiger und anderen.WAS: Die internationale Marke für Onlinehandel, SHEIN, präsentiert SHEIN X ROCK THE RUNWAY 2021 - ein spannendes Hybrid-Special-Event mit Musikkonzerten, gemischt mit innovativen Choreografie-Tänzen im Rahmen einer nicht-traditionellen Modenschau. Als zentrale Plattform für Modeliebhaber möchte SHEIN mit diesem denkwürdigen Mode-Event die Gelegenheit bieten, Indie-Musik, Weltstars, Tanzchoreographen und Unterhaltung gleichzeitig zu entdecken. ROCK THE RUNWAY von SHEIN soll außerdem dazu beitragen, das National Action Network zu unterstützen, die Menschen für das Thema zu sensibilisieren und Geld zu spenden. Dabei handelt es sich um eine der führenden US-Bürgerrechtsorganisationen mit mehreren Niederlassungen in den Vereinigten Staaten. Außerdem soll an Youth Emerging Stronger gespendet werden, eine Organisation, die sich für Pflegekinder und obdachlose Jugendliche einsetzt. SHEIN spendet insgesamt 350.000 USD an die beiden Wohltätigkeitsorganisationen.Das virtuelle Event besteht aus fünf gleichermaßen individuellen Teilen, die auf einzigartige Weise die stilvollen Trends der Herbst-Winter-Kollektionen 2021 von SHEIN präsentieren und gleichzeitig dynamische Darbietungen von renommierten Musikern bieten. Zur Feier der SHEIN X Challenge (deren Finale am 12. September 2021 auf YouTube zu sehen war) werden im Rahmen des SHEIN X-Segments auch die Designs der Top-5-Finalisten gezeigt.Musikalische DarbietungenSaweetieThe ChainsmokersDarren CrissThuyWillie GomezRiley ClemmonsBlu DeTigerChoreografenRETRO REVIVAL: WILLIE GOMEZ CHOREOGRAFISCHE ASSISTENTEN:CHOREOGRAF - CALVIT HODGE ANTHONY KINCHOREOGRAFISCHER ASSISTENT: SARA BIVENS WHITNEY BEZZANTEMERI KINEASY CHIC: RILEY CLEMMONS JASON PETERSCHOREOGRAF - ALEX CHUNG JAMES HERRONCHOREOGRAFISCHER ASSISTENT: JASMINE MASON SAM MCWILLIAMSSKI PARTY: SAWEETIE LA ROLLERS GIRLSCHOREOGRAF: BRYA WOODS CHOREOGRAF: CRYSTAL ALYSIACHOREOGRAFISCHER ASSISTENT: CHAINSMOKERSAAHKILAH CORNELIUS CHOREOGRAF - TAYLOR THOMASSHEIN X: BLU DE TIGER CITY SLEEK x 2: DARREN CRISSCHOREOGRAFEN - TABITHA UND CHOREOGRAF - ALEX CHUNGNAPOLEON DUMO "NAPPYTABS" CHOREOGRAFISCHE ASSISTENTEN:JASMINE MASON, JOE TULIAOWANN: 26. September 2021 um 14:00 PSTWO: Auf der kostenlosen SHEIN-App und auf den offiziellen YouTube-, Twitter-, Instagram- und Facebook-Kanälen von SHEIN.Informationen zu SHEIN:SHEIN wurde 2008 gegründet und ist ein Fast-Fashion-E-Retailer mit einem weltweiten Netzwerk in 220 Ländern und Regionen. Hier bei SHEIN liegt der Schwerpunkt nicht auf der Kleidung, sondern auf der Auswahl. Deshalb bringen wir täglich 1000 neue Modeartikel heraus und verwöhnen unsere Kunden mit einer schwindelerregenden Auswahl an trendiger Damenbekleidung, die sie nach Herzenslust kombinieren können. Denn wir sind der Überzeugung, dass die Kleidung, die wir tragen, unsere Persönlichkeit widerspiegelt, und wir möchten den Frauen von heute die Möglichkeit geben, ihre Einzigartigkeit kennenzulernen und sich entsprechend auszudrücken. Dank der großen Auswahl, die wir bieten, können unsere Kundinnen den perfekten Look kreieren, der ihre Individualität zum Ausdruck bringt. Kurz gesagt, wir helfen dir dabei, du selbst zu sein. Weitere Informationen zu SHEIN finden Sie auf shein.com, instagram.com/sheinofficial und youtube.com/shein.Informationen zu Youth Emerging Stronger (YES):Seit 1985 betreut Youth Emerging Stronger (YES) obdachlose Jugendliche im Alter von 12 bis 24 Jahren und stellt sicher, dass sie ausgebildet werden und soziale Kompetenzen erlangen, um ihre Träume in den Bereichen Bildung, Beschäftigung und sicheres, stabiles Wohnen zu verwirklichen. Dabei werden sie ständig psychotherapeutisch betreut. YES befähigt sie, gegen die systemischen Ungleichheiten zu kämpfen, die ihre Familien vor unverhältnismäßige Herausforderungen gestellt haben, und gibt ihnen die Möglichkeit, zu wachsen und ein eigenständiges Mitglied der Gesellschaft zu werden. Um mehr über YES zu erfahren, besuchen Sie www.YouthEmergingStronger.Org.