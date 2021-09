Es gibt keine Alternative zu Aktien vor allem nicht zu Minenaktien. Die Rohstoffaktien sind auf einem 52 Jahrestief und das einzige Asset das nicht gelaufen ist. Bisher... Uran macht es gerade vor wie schnell es geht...

Quelle: Karora Resources, HGO Anlage

Die guten Unternehmensnachrichten der vergangenen Wochen reißen einfach nicht ab! Auch heute können wir Sie wieder mit großartigen Informationen und hervorragenden Bohrergebnissen versorgen. Heute mit dabei sind Karora Resources, Tarachi Gold, Vizsla Silver und EnWave.

Neue Explorationsbohrergebnisse von Lake Cowan in seinem Projektgebiet Higginsville Greater vermeldet Karora Resources. Die Bohrungen konzentrierten sich hauptsächlich auf den stark höffigen Sleuth-Trend zwischen dem Gebiet nördlich der Tagebaumine Baloo, Monsoon und südlich des Nanook-Projekts. Erste RC- und Diamantbohrungen im Frühstadium bei Monsoon lieferten sehr starke Goldergebnisse, die die Abgrenzung eines 5 Kilometer langen vererzten Trends zwischen Monsoon und Baloo stützen. Ein signifikanter Abschnitte ist z.B. ein Bohrloch mit Gehalten von 21,1 Gramm Gold pro Tonne über 3 Meter, einschließlich 54,9 Gramm Gold pro Tonne über 1,0 Meter, 1 km südlich im Streich der zuvor bekannt gegebenen Aircore-Ergebnisse von 1,35 Gramm Gold pro Tonne über 50 Meter. Zusätzlich konnten zwei neue große Scherzonen mit einer Länge von etwa 20 km mit Potenzial für eine primäre Goldvererzung am Lake Cowan identifiziert werden. Diese verlaufen parallel zu den großen regionalen Scherzonen Zuleika und Boulder Lefroy, die bedeutende Goldlagerstätten beherbergen, darunter Golden Mile (+60 Mio. Unzen) und das Bergbauzentrum Kundana (+5 Mio. Unzen). Die Erkundungsbohrungen am Lake Cowan (wurden bestätigt und lieferten weiterhin neue Bohrziele für zukünftige Bohrphasen.

Quelle: Tarachi Gold

Positive metallurgische Testergebnisse sorgen bei Tarachi Gold für weitere Aufbruchstimmung! Durch eine durchschnittliche Goldausbringung durch Zyanidlaugung von 94,8 % bei 3 Proben aus dem Konzessionsgebiet Jabali in Sonora, Mexiko, gelang die Bestätigung, dass das mineralisierte Material für eine Goldproduktion mittels Zyanidlaugung geeignet ist. Aufgrund der hohen Gehalte der jüngsten Bohrkampagnen auf Jabali und jetzt der positiven metallurgischen Ergebnisse beginnt Tarachi Gold mit den Planungen der nächsten Schritte für dieses Projekt.

Quelle: Vizsla Silver

Gute Nachrichten kommen auch von Vizsla Silver. Um sich vollkommen auf das Silber-Gold-Projekt Panuco in Mexiko konzentrieren zu können gab das Unternehmen nun das Datum des Inkrafttretens der Ausgliederung seiner Kupferaktiva in British Columbia an Vizsla Copper Corp. bekannt. Dies soll voraussichtlich am 20. September 2021 um 12:01 Uhr erfolgen. Gemäß den Bedingungen werden die Inhaber von Stammaktien von Vizsla Silver am 17. September 2021 eine neue Stammaktie von Vizsla Silver und 1/3 einer SpinCo-Aktie erhalten. Damit schafft Vizsla eine unabhängige Weiterentwicklung der ansonsten nicht zum Kerngeschäft gehörenden Kupferanlagen des Unternehmens, die sich noch in der Frühphase befinden.

Quelle: EnWave, Trocknungstest Cannabisblüten

EnWave gab unterdessen bekannt, dass es eine kommerzielle Lizenz mit einem vierten australischen Cannabisunternehmen, AusCo, unterzeichnet hat. Die Lizenz gewährt AusCo das Recht, die patentierte Radiant Energy Vacuum ("REV") Technologie von EnWave für die Produktion von Cannabisprodukten in Australien zu nutzen. Gekauft wurde eine 10kW REV-Maschine, die zum Trocknen von Cannabisblüten für die Verwendung in medizinischen Produkten verwendet wird. Diese REV-Maschine wird nach dem Standard der Guten Herstellungspraxis ("GMP") gebaut, was es AusCo erleichtern wird, medizinische Cannabisprodukte in EU-GMP-Qualität für den Export nach Europa und andere globale Exportmärkte herzustellen. EnWave hat derzeit 49 lizenzierte Partner (Tendenz steigend) und hat weltweit über 50 lizenzpflichtige REV-Maschinen installiert.

Die präsentierten Unternehmen sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger Jochen Staiger

CEO Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ?: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ?: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG'sub_confirmation=1

Enthaltene Werte: CA29410K1084,XD0002747026,XD0002746952,XD0002058432,CA87609L1058,CA48575L2066,CA92859G1037