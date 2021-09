Nachdem europäische Banken-Aktien in den vergangenen Jahren schlechter als der breite europäische Markt abgeschnitten haben, zeigt sich der Sektor in diesem Jahr stärker. Folgt nun ein Comeback für die Banken-Titel?? Banken-Aktien schnitten in den letzten Jahren schlechter ab als der breite Markt? Performance in diesem Jahr wieder stärker? Anlagestratege sieht positives ÜberraschungspotenzialWie Dr. Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank, ...

