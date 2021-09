Wer vor Youtube-Videos nur sein Erklärvideo oder seinen TV-Spot schaltet, nutzt das Potenzial der Video-Plattform nicht aus. Die Analysten von Smarketer haben untersucht, was einen erfolgreichen Youtube-Spot ausmacht. Ein Leitfaden. "Skip Ad" - so heißt der berühmteste Call-to-Action bei Youtube. Die Möglichkeit zum Beenden von Videospots nach fünf Sekunden ist ein Segen für den genervten Nutzer und ein Fluch für den Werbungtreibenden, es sei denn er kümmert sich darum, seinen Spot an diese Herausforderung anzupassen. Das True View genannte System bringt aber auf einfachem Weg mehr Transparenz in den Markt: Nur gute Spots ...

Den vollständigen Artikel lesen ...