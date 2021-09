Der Marktwert des Plattenlabels UNIVERSAL MUSIC GROUP wird vor dem Börsendebüt in Amsterdam mit rund 33,5 Mrd. Euro taxiert. Der französische Konzern VIVENDI, der UMG ausgliedert, legte gestern einen Referenzpreis für die Notierung von 18,50 Euro je Aktie fest. Der Börsengang wird in Europa der größte in diesem Jahr sein. UMG setzt darauf, dass sich der von SPOTIFY angeheizte Streaming-Boom fortsetzt, der seit Jahren für höhere Lizenzeinnahmen und Gewinnwachstum sorgt.



