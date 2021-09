Evergrande fällt weiter. Standard & Poor's rechnet offiziell mit einem Konkurs. Sixt hebt die Prognose für 2021 erneut an. Die Profitabilität zieht stark an. Twitter muss 810 Mio. US-Dollar zahlen wegen zu optimistischer Prognosen. Die Soziale Plattform unterliegt nach fünf Jahren Rechtsstreit.In Asien blieben heute wieder Schlüsselbörsen aufgrund des Mittherbstfest geschlossen. Neben den Börsen Seoul und Taipeh ist vor allem auch die Börse in Schanghai geschlossen. Vor dem Hintergrund der Evergrande-Krise konzentrierte sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...