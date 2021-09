Zürich (ots) -In der neuen, vom Verein MigrArt getragenen Ausstellung in der Photobastei spürt der Kurator Nistiman Erdede künstlerischen Mitteln und Strategien von Künstler:innen nach, die sich mit menschenrechtsverletzenden Realitäten in autokratischen Regimes auseinandersetzen. Im Fokus der Ausstellung stehen dabei Beiträge zu den Konflikten auf dem Staatsgebiet der heutigen Türkei.Mit Beiträgen von belit sag (Ankara/TR), Gianluca Costantini (Ravenna/IT), Manuela Hitz (Chur/CH), Sally Schonfeldt (Adalaide/USA), Mediengruppe Bitnik (Zürich/CH), Zehra Dogan (Diyarbakir/TR) und anderen.Die Ausstellung wird begleitet von einem umfangreichen Rahmenprogramm mit Fokus auf Zensur, Kunst und Journalismus. Weitere Informationen auf www.migrart.chEine Gruppenausstellung mit Rahmenpgoramm des Vereins MigrArt, kuratiert von Nistiman Erdede.Eröffnung: Donnerstag, 28. Oktober, 18.00 UhrAusstellung: 28.10. - 18.11.2021Öffnungszeiten: Do-Sa 12-21h, So 12-18hPressekontakt:nistiman.erdede@gmail.com076 537 21 21Original-Content von: Photobastei Zürich, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100055421/100877945