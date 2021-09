Große Überraschungen blieben bei der Präsentation des iPhone 13 in der Vorwoche aus. Doch erste Daten nach dem Vorverkaufsstart am Freitag deuten dennoch auf eine große Nachfrage nach den neuen Apple-Smartphones hin. Die Analysten von Morgan Stanley sehen sich daher in ihrer positiven Einschätzung bestätigt. Zum Vorverkaufsstart am letzten Freitag (17. September) habe die Vorlaufzeiten für die Top-Modelle iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max im Schnitt 27,5 Tage betragen, schreibt Morgan-Stanley-Analystin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...