An der Wall Street wurde der gestrige Dip für einen Einstieg genutzt. Der Future auf den S&P 500 steigt am Dienstag, nachdem der gestrige Dip unter das Tief vom August gekauft wurde. Am Montagabend hatte der Index im Stunden-Chart ein Bullish-Engulfing ausgebildet und die Kursverluste auf 1,7% reduzieren können. Anleger könnten weiterhin vorsichtig sein, da die Schuldenkrise beim chinesischen Bauunternehmen Evergrande die Risikostimmung belastet und die Fed auf ihrer zweitägigen Sitzung möglicherweise ...

