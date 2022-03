Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Allein der vorbörsliche Handel am Dienstag sorgte bereits für Aufregung, so die Experten von XTB.Der US500 habe nach dem Erreichen neuer Tiefs die gesamten Intraday-Verluste ausgleichen und sich sogar in die Gewinnzone kämpfen können. Ausgelöst worden sei die bullische Umkehr, nachdem berichtet worden sei, dass die EU gemeinsame Anleiheverkäufe in Erwägung ziehe, um die Energie- und Verteidigungsausgaben zu finanzieren. Ein Plan zur gemeinsamen Ausgabe solle noch in dieser Woche vorgestellt werden. Ein höherer Schlusskurs und eine Tageskerze mit langem Schatten (Hammer) könnten nach dem gestrigen starken Ausverkauf von fast 3% für etwas Beruhigung sorgen. ...

