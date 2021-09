DJ ZVEI: Geringerer Zuwachs bei den Elektroexporten

FRANKFURT/BERLIN (Dow Jones)--Mit einem Wert von 18,0 Milliarden Euro verzeichneten die deutschen Elektroexporte im Juli 2021 nach Angaben des Zentralverbands Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) ein Plus von 6,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. "Damit fiel der jüngste Zuwachs geringer aus als in den vier vorangegangenen Monaten, in denen - nicht zuletzt aufgrund von Basiseffekten - jeweils zweistellige Steigerungsraten erzielt worden waren", sagte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann. In den gesamten ersten sieben Monaten dieses Jahres beliefen sich die aggregierten Branchenausfuhren auf 126,7 Milliarden Euro, ein Plus von 12,0 Prozent.

Mit 16,6 Milliarden Euro übertrafen die Importe elektrotechnischer und elektronischer Erzeugnisse nach Deutschland ihr Vorjahresniveau im Juli 2021 laut ZVEI um 9,8 Prozent. Auch hier nahm das Expansionstempo ab. Kumuliert von Januar bis Juli 2021 rangierten die Einfuhren bei 121,0 Milliarden und damit 16,5 Prozent über Vorjahr.

Die Elektroexporte in die Industrieländer kamen im Juli 2021 auf 11,5 Milliarden Euro und damit ein Plus von 8,1 Prozent gegenüber Vorjahr. Hier gab es die höchsten Zuwächse bei den Lieferungen nach Taiwan und Südkorea. In den ersten sieben Monaten wuchsen die Exporte in die Industrieländer um 13,1 Prozent gegenüber Vorjahr auf 81,5 Milliarden Euro.

"Die Elektroausfuhren in die Gruppe der Schwellenländer kamen zuletzt langsamer voran als die Branchenlieferungen in die Industrieländer", sagte Gontermann. "Sie erhöhten sich im Juli nur um viereinhalb Prozent gegenüber Vorjahr auf 6,5 Milliarden Euro." Von Januar bis Juli 2021 beliefen sich die aggregierten Branchenausfuhren in die Schwellenländer auf 45,2 Milliarden Euro - ein Plus von 10,2 Prozent.

