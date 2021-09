AWS, Amazons seit Jahren stark wachsende Cloudsparte, hat keine Lust mehr auf Chips von der Konkurrenz und setzt immer stärker auf selbst designte Halbleiter. Dies berichtet das Handelsblatt am Dienstag. Mittlerweile können Kunden bei AWS auf mehrere Spezialchips zugreifen, die extrem günstig sind, so das Blatt."Unser Fokus ist sehr klar: Wir wollen bei möglichst vielen Anwendungen mehr Leistung und niedrigere Preise ermöglichen", so Dave Brown, der beim Cloud-Anbieter den wichtigen Bereich für ...

