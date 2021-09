Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Marktsentiment war in den letzten Wochen geprägt von der Erwartung, dass die Inflationsängste zusammen mit dem robusten konjunkturellen Ausblick die Notenbanken zum Handeln bewegen werden, zuerst die FED und irgendwann auch die EZB, was die Rentenmärkte tendenziell belastete, so die Analysten der Helaba. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...