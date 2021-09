Wien (www.anleihencheck.de) - Die EZB beschloss auf ihrer letzten Zinssitzung, die erhöhten Anleihekäufe des Pandemie-Notfallkaufprogramms (PEPP) im vierten Quartal 2021 moderat zurückzufahren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Notenbank habe zwar kein explizites neues Zielvolumen bekannt gegeben. Es sei vielmehr betont worden, flexibel auf die Marktbegebenheiten zu reagieren und weiter für günstige Finanzierungsbedingungen zu sorgen. Lege man die Wortwahl zugrunde, so sollte im vierten Quartal der monatliche Schnitt zwischen den Ergebnissen für das erste Quartal (EUR 63 Mrd.) und das zweite und dritte Quartal (knapp EUR 80 Mrd.) betragen. Der Verlauf des PEPP über das vierte Quartal 2021 solle in der Sitzung im Dezember entschieden werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...