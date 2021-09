Weil die Autoindustrie nicht auf ihre Forderungen nach einem Abschied vom Verbrennungsmotor bis zum Jahr 2030 eingegangen ist, hat die Deutsche Umwelthilfe nun offiziell Klage gegen BMW und die DAIMLER-Tochter Mercedes eingereicht. Wohl schon im nächsten Jahr könnte es in die mündlichen Verhandlungen gehen.



Bis zum vergangenen Montag hatten BMW, Mercedes und WINTERSHALL Zeit, auf den sogenannten klimaschützenden Unterlassungsanspruch der Deutschen Umwelthilfe einzugehen. Darin sollten sich die Konzerne zu einer Unterlassungserklärung verpflichten, ab 2030 keine Pkw und leichten Nutzfahrzeuge mit Verbrennungsmotor mehr in den Markt zu bringen.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



