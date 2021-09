Rückblick: Der DAX ist am Vortag kräftig unter Druck geraten. Nachdem der große Verfallstermin am Freitag durch war, brachen beim DAX alle Dämme. Verfallstermine sind oft Marktwendepunkte. Am Vortag eröffnete der Index dann direkt per Gap-Down ...

