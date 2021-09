Köln (ots) -Unglaublich: Er hat seine eigene Wahrheit schon erfunden, als von "Fake News" noch keine Rede war. Käpt'n Blaubär darf seit 30 Jahren in der "Sendung mit der Maus" Lügengeschichten vom Stapel lassen. "Die Sendung mit der Maus" zeigte am 6. Oktober 1991 zum ersten Mal "Käpt'n Blaubärs Seemannsgarn" und feiert ihn jetzt u.a. in der ARD-Mediathek. Passend zur Bundestagswahl (26. September) zeigt die Maus auch Käpt'n Blaubärs Geschichte vom "Briefwal". Erfunden wurde der legendäre Lügenbär von Walter Moers, geprägt hat ihn auch die Stimme von Wolfgang Völz (1930 - 2018).50 Jahre Maus - 30 Jahre mit Käpt'n BlaubärIm großen Maus-Geburtstagsjahr feiert der WDR die Lach- und Sachgeschichten. Käpt'n Blaubär hat hier seinen festen Platz, kurz vor Schluss und im regelmäßigen Wechsel mit "Shaun das Schaf". Der Käpt'n lebt an Bord von Kutter "Elvira", der hoch oben auf einer Klippe über dem Meer thront. Mit ihm in der maritimen WG: der treu-schusselige Leichtmatrose Hein Blöd und die drei Bärchen. Sie wissen, dass ihr Opa ein fantastischer Geschichtenerzähler ist. Er erfand einst höchstpersönlich das Rad, reparierte den Mond, besitzt einen Zacken aus der Krone des Meeresgottes Neptun und bewahrt die Reste des legendären achten Weltmeeres in einem schlichten Eimer auf.Zum Blaubär-Jubiläum in der Maus werden noch einmal ausgewählte Highlights mit Käpt'n Blaubär zu sehen sein:Sonntag, 26. September 20217.10 Uhr (Das Erste, ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/)): "Abenteuer im Pizzawald" - Musical von Walter Moers8.25 Uhr (Das Erste), 11.30 Uhr (KiKA): "Die Sendung mit der Maus (https://www.wdrmaus.de/aktuelle-sendung/)" (u.a. mit Käpt'n Blaubärs Seemannsgarn "Briefwal")Start "30 Jahre Käpt'n Blaubär" in der ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de/) - bis 6. Oktober täglich drei Folgen "Blaubär Mix&Fertig" mit ausgewählten Filmen.Sonntag, 3. Oktober 20215.30 Uhr - 7.15 Uhr (Das Erste, ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de/)): "30 Jahre Käpt'n Blaubär - Eine Reise durch sein Seemannsgarn"Mittwoch, 6. Oktober 2021ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de/): "Die 3 Bärchen und der blöde Wolf" - Musical von Walter Moers"Die Sendung mit der Maus zum Hören (https://www.wdrmaus.de/hoeren/)" zu 30 Jahre Käpt'n Blaubär, u.a. mit "Käpt'n Seekrank und seine blöden Matrosen" und Musik vom Kutter (in der ARD-Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/))KiKA-Player (https://www.kika.de/erwachsene/kontakt/video61172_zc-4de59555_zs-db040b2f.html): "Blaubär Mix&Fertig"Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5025587