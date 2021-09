Breaking News: Relay Medical - Jetzt der Durchbruch für gleich zwei Schlüsseltechnologien!?

Anzeige / Werbung

Die zweite Kerntechnologie, neben "Fionet", von Relay Medical (WKN: A2JQR0), die Cybersecurity-Technologie von Cybeats, sollte vom Markt immer größere Beachtung erfahren.

Bei einem vom Unternehmen veranstalteten Live-Event konnte man neben zahlreichen Besuchern auch hochrangige Gäste aus der US-Regierungsebene begrüßen!

Zahlreiche Insiderkäufe zeugen wohl davon, dass das Management von einer Unterbewertung des eigenen Unternehmens ausgeht (Link).

"SBOM" ist ein essentieller Bestandteil der Cybersecurity-Platform Cybeats aus dem Hause Relay Medical (WKN: A2JQR0). SBOM - "Software bill of materials", praktisch eine Stückliste von verwendeten Softwareteilen, die in einem elektronischen und netzwerkfähigen Gerät stecken, ist nicht nur durch die Initiative von Präsident Joe Biden in aller Munde, sondern auch bedingt durch zahlreiche Cyberattacken, die unlängst durch die Medien gingen…

RELAY PROVIDES STATE OF CYBERSECURITY WEBINAR HIGHLIGHTS ABOUT SBOM; RECORDING POSTED ON YOUTUBE

Relay Medical (WKN: A2JQR0) freut sich, eine Aufzeichnung des jüngsten "State of Cybersecurity Industry - The Roots of SBOM"-Webinars mit den Diskussionsteilnehmern Kate Stewart, Steve Springett und Relays VP of Strategy Chris Blask veröffentlichen zu können. Zusätzlich mit von der Partie waren auch Beamte der "National Telecommunications and Information Administration" (NTIA), einer Behörde, die von US-Präsident Joe Biden mit der Festlegung von Sicherheitsstandards, einschließlich der Definition von SBOMs, beauftragt wurde:

Allan Friedman , Senior Advisor und Strategist bei der "Cybersecurity and Infrastructure Security Agency"

, Senior Advisor und Strategist bei der "Cybersecurity and Infrastructure Security Agency" Tom Alrich, derzeit Co-Leiter des Energy Sector SBOM Proof of Concept bei NTIA



Kate Stewart ist ein bekannter Innovator und führend bei Systemsoftware und Anwendungstools sowie eine der ursprünglichen Gründerinnen von Software Package Data eXchange (SPDX). Steve Springett ist Vorsitzender von CycloneDX SBOM Standard, Core Working Group, einem weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Defensive Design, Programmierung und Automatisierung. Chris Blask, Vice President of Strategy bei Relay, ist auch ein angesehener Influencer, innovativer Mitgestalter der Digital Bill of Materials (DBOM) und eines der ersten kommerziellen Firewall-Produkte. Moderiert wurde das Panel von Branchenexperte Evgeniy Kharam, Co-Moderator des Security Architecture Podcast.

Allan Friedman, den viele als den Vater des SBOM-Konzepts betrachten, als er es der NTIA vorstellte, ist jetzt Senior Advisor und Strategist bei der "Cybersecurity and Infrastructure Security Agency" einer staatlichen Behörde, und war zuvor an der Seite von Präsident Joe Biden während der Executive Order, die die Implementierung von SBOM umfasste.

NEWS-FAZIT:

Allan Friedman und Tom Alrich sind keine "Kasperl" aus der dritten Reihe! Sie arbeiten in leitender Position bei exakt den Behörden, die von Präsident Biden mit der Implementierung von Cybersecurity-Sicherheitsstandards betraut wurden. Dass diese beiden "Obersicherheitsfachleutefuzzis" der US-Regierung einer von Relay Medical (WKN: A2JQR0) veranstalteten "Nerd-Konferenz" beiwohnen und sich auch an der Diskussion beteiligen, ist höchstwahrscheinlich schon als ein gewisses Gütesiegel für Relay/Cybeats und Chris Blask zu werten.

Das Thema Cybersicherheit ist so heiß, dass ich glaube, dass einerseits diese News ihre Wirkung voll entfalten kann und so andererseits der Relay Medical (WKN: A2JQR0)-Aktie einen gewaltigen Kursschub verleihen wird. Ein großer Vertrag über die Implementierung von Cybeats in ein Massenprodukt sollte die Anleger durchdrehen lassen können! MEINUNG AUTOR

Genauso brisant ist die Lage bei Fionet: Ein Auftrag von einem Großunternehmen für das neue Covid-19 Gespann sollte eine Hausse hervorrufen können!

Mit Fionet, dessen Vorteile als Covid-19 Schnelltest Auswerte- und Erfassungssystem sich auf drei Schlagworte reduzieren lassen, "schnell", "sicher", und "einfach", kann mit minimalem Aufwand ein massenhaftes Testaufkommen unter völliger Ausschließung von menschlichen Erfassungsfehlern abgewickelt werden. Bei jedem Einsatz verdient Relay Medical (WKN: A2JQR0) mit.

Für ein kleines Unternehmen ist es sicher schwierig, ein noch so geniales Ding am Markt zu etablieren, aber nun hat man mit Unisys Corporation (NYSE: UIS) eines der traditionsreichsten Computer-/Softwareunternehmen der USA, das schon Rechner gebaut und Software entworfen hat, als Bill Gates noch nicht einmal auf der Welt war, einen Partner, wie man ihn sich nicht erträumen kann:

RELAY & FIO ANNOUNCE AGREEMENT WITH UNISYS CORP. (NYSE: UIS) TO MARKET A COMBINED SOLUTION FOR COVID-19 AND BIOSECURITY MARKET NEEDS

Relay Medical (WKN: A2JQR0) und die Fio Corporation - gemeinsam durch ihr Joint Venture, die Fionet Rapid Response Group ("FRR"), freuen sich, eine Vereinbarung mit dem globalen IT-Unternehmen Unisys Corporation (NYSE: UIS) über die gemeinsame Vermarktung einer kombinierten Lösung von "Fionet" (Relay/FRR) und "U-Pass" (Unisys) für den unterversorgten Biosicherheitsmarkt bekannt zu geben.

Dieser weltweit agierende Gigant, der über beste Beziehungen zu den Entscheidungsträgern in verschiedenen Regierungen weltweit verfügen dürfte (kürzlich bekannt gegebene Verträge mit der EU, Australien und verschiedenen US-Bundesstaaten), eine Partnerschaft mit der winzigen FRR abschließt, um GEMEINSAM diesen Markt zu "beackern".

GEMEINSAM und PARTNERSCHAFT, das sind die Schlüsselwörter in dieser News, die den Kurs als Reaktion darauf aus dem Seitwärtstrend ausbrechen haben lassen. Womöglich hat man schon den Beginn einer Rallye gesehen. MEINUNG AUTOR

Das die Teststrategie auch mit Impfung künftig ein fester Bestandteil der Pandemiebewältigung bleiben wird, indiziert auch ein Bericht des BR (Bayerischer Rundfunk) über Pläne, das Oktoberfest 2022 nur Geimpften und Genesenen mit Test zugänglich zu machen.

BALD AUCH CYBEATS BEI UNISYS?

Aber es gibt noch ein "Goodie" in der letzten News, das möglicherweise schon einigen Anlegern aufgefallen sein könnte: Der Zitatgeber von Unisys Corporation (NYSE: UIS) ist Chris Kloes, Vice President, Cybersecurity Solutions! Relay Medical (WKN: A2JQR0) hat eine fixfertige SBOM-Cybersecurity Lösung in der vielzitierten Schublade. - Es drängt sich nun die Vermutung auf, dass der Relay-Anleger auch in diese Richtung mit guten News beglückt wird. Verstärkt wird diese Hypothese durch den Umstand, dass Chris Blask, der VP of Strategy von Cybeats (der 100% Cybersecurity-Tochter von Relay Medical (WKN: A2JQR0)), bis vor kurzem noch für Unisys Corporation (NYSE: UIS) in einer Führungsposition gearbeitet hat und unter Umständen noch beste Verbindungen zum erweiterten Führungsteam hat.

RELAY MEDICAL CORP.*

WKN: A2JQR0 CSE: RELA

Relay Medical (WKN: A2JQR0) entwickelt verschiedene Technologien für den medizinisch technischen Bereich! Alle Produkte sind in ihrer Entwicklung serienreif oder weit fortgeschritten, sodass man mit einem zeitnahen Einsatz rechnen kann.

DER PANDEMIE HERR WERDEN MIT FIONET

Fionet wurde gemeinsam in einem Joint Venture von Fio Corp. und Relay Medical (WKN: A2JQR0) entwickelt. Nachdem die Fionet Rapid Response Group, das Joint Venture von Relay Medical (WKN: A2JQR0) und Fio Corp., erst kürzlich eine erste Verkaufsvereinbarung mit dem Gesundheitsministerium von Meru County und ein Pilotprogramm in texanischen Krankenhäusern bekannt gegeben hatte, veröffentlichte man kurze Zeit später, dass die weltgrößte Hilfsorganisation USAID ebenfalls Fionet zum Einsatz bringen wird.