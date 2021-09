In der Corona-Pandemie ist vielen Menschen neu bewusst geworden, wie wichtig ein gemütliches Zuhause in schöner Umgebung ist. Welchen Versicherern Kunden in Sachen Hausrat hohe Fairness zuschreiben hat die ServiceValue GmbH in Zusammenarbeit mit Focus-Money jüngst untersucht. Immobilientechnisch hat die Corona-Pandemie nicht nur dafür gesorgt, dass vielen Menschen bewusst geworden ist, wie gut es tut, einen kleinen Garten oder gar ein Häuschen im Grünen zu haben, was unter anderem für eine steigende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...