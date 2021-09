DJ Pernod Ricard kauft britische Vertriebsplattform Whisky Exchange

Von Joshua Kirby

LONDON (Dow Jones)--Pernod Ricard erwirbt für einen nicht genannten Preis die auf Spirituosen spezialisierte Verkaufsplattform Whisky Exchange. Das Unternehmen, das Online und mit einigen Filialen rund 10.000 verschiedene hochprozentige Getränke vertreibt, soll mit den beiden Gründern an der Spitze in der bisherigen Struktur fortgeführt werden, wie der französische Getränkekonzern erklärte. "E-Commerce ist ein Schlüsselkanal in unserer langfristigen Strategie", erklärte Pernod-CEO Alexandre Ricard.

