Der DAX startet mit einer starken Korrektur in die neue Handelswoche. Zugegebenermaßen ist der Kampf um 15.000 Punkte noch ca. 150 Zähler entfernt. Allerdings: Es könnte noch kommen, wenn diese Dynamik weiter anhalten sollte. Das ist besonders bemerkenswert, wenn wir bedenken, was für ein Handelsstart das für den DAX in dieser Woche ist. Der heimische Leitindex führt schließlich ab sofort 40 verschiedene Aktien und nicht mehr nur 30. Lass uns in diesem Sinne einen Blick auf eine alte und eine neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...