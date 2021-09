Um nicht zu besetzende Stellen zu füllen, oder die vorhandenen Fachkräfte vor monotonen Tätigkeiten zu entlasten: Roboter, vor allem in kollaborativen Anwendungen, sind im Verpackungsbereich aktuell stark gefragt. Ob diese Cobots sicher und flexibel arbeiten können, ist auch eine Frage des richtigen Greifers. Orientierung gibt Vikram Kumar von On Robots im exklusiven Interview. neue verpackung: Bei den meisten Ihrer Lösungen stehen kollaborative Anwendungen im Vordergrund. Was macht diesen Bereich aktuell so spannend? Vikram Kumar: Fertigungsbetriebe stehen nicht erst seit Beginn der Corona-Pandemie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...