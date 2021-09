Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Dax auf Erholungskurs ++ Sixt mit guten Nachrichten ++ Iberdrola: Neue Kursziele ++ Doordash weitet Angebot aus.

> MÄRKTE & KURSE | Die Krise um den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande und die Spekulationen über eine baldige Rückführung der Anleihekäufe durch die Fed haben am Montag die Stimmung an den US-Börsen massiv belastet. Der Dow Jones gab 1,78 % auf 33.970 Punkte ab, während der S&P 500 um 1,7 % auf 4.357 Punkte absackte. Der Nasdaq 100 geriet ebenfalls unter Druck und verlor 2,1 % auf 15.012 Punkte. Im Dax werden heute erstmals 40 Aktien notiert. Auch an den deutschen Börsen dürfte das Thema Evergrande heute im Vordergrund stehen. Dazu rückt die am Mittwoch anstehende Fed-Sitzung in den Fokus der Marktteilnehmer. Nach dem massiven Verlust vom Vortag ging der Dax heute Morgen auf Erholungskurs und eröffnete 0,87 % fester bei 15.265 Punkten.

Eine gute Nachricht gab es dagegen vom Autovermieter Sixt.

