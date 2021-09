Aktionäre von Royal Dutch Shell (WKN: A0ER6S) dürfen sich freuen: Der niederländische Energiegigant hat für 9,5 Milliarden US$ ein Schiefergasvorkommen im US-Bundesstaat Texas an den US-Wettbewerber ConocoPhillips verkauft. Nach Vollzug des Deals sollen 7 Milliarden US$ für Aktienrückkäufe verwendet werden, was den Kurs beflügeln dürfte. Royal Dutch Shell ist eines der weltweit größten Mineralöl- und Erdgas-Unternehmen. Der Konzern ist in mehr als ...

