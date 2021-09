Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Start in die neue Woche verlief primärseitig im Vergleich zu den Aktivitäten in den Wochen zuvor eher ruhig, so die Analysten der Helaba.Lediglich die Region Azoren sei bei den SSAs am Markt gewesen und im gedeckten Segment sei es die UniCredit Bank mit einem grünen Pfandbrief gewesen. Das ESG-Debüt der Münchener sei trotz der Unruhe, die die Märkte zu Wochenbeginn ergriffen habe, gelungen, denn das Buch sei mehr als vierfach so groß wie die Emission gewesen und gegenüber der Guidance sei das Papier 5 BP enger zu MS -2 gekommen. ...

