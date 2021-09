Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche legten die Renditen weiter zu, so die Analysten der DekaBank.Dabei seien in Euroland die Inflationserwartungen ein wichtiger Treiber gewesen. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen habe die Marke von -0,30% nach oben durchbrochen. Für ein Verharren der 10-jährigen Bundrenditen in einer neuen Handelsspanne oberhalb von -0,30% in dieser Woche wären weiter steigende Inflationserwartungen (z.B. durch die deutschen Erzeugerpreise) potenzielle Auslöser. Eine stark in Richtung "frühzeitige geldpolitische Straffung" tendierende FED-Kommunikation am Mittwoch könnte ebenfalls Aufwärtsdruck auf die Renditen ausüben. (Ausgabe vom 20.09.2021) (21.09.2021/alc/a/a) ...

