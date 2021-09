Der Deutsche Aktienindex hat sich nach dem Einbruch unter eine weitere technische Kaufzone am letzten verbliebenen Stabilisierungsareal der kurzfristigen Zeitebene wieder gefangen - zumindest vorläufig. Von Andreas Büchler. Der DAX hat seine Abwärtsbewegung an dem Bodenbildungsbereich bei 14.800 / 15.000 unterbrochen (rot). Ob es sich dabei nur um eine Atempause handelt, wie schon zuvor an der nun ...

