Tesla baut nicht nur Autos, sondern in seinen Gigafactories auch die dafür notwendigen Batterien. Nach Fertigungsstätten in den USA, Shanghai und Deutschland ist nun das Gerücht aufgekommen, dass Tesla in einer russischen Stadt das nächste Großprojekt plane. Dies hat Elon Musk nun dementiert, doch gleichzeitig nicht ausgeschlossen, dass an einem anderen Ort eine vierte Gigafactory ins Auge gefasst wird.Electrek hält eine zweite europäische oder chinesische Fertigung und "Ende des Jahres" eine diesbezügliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...