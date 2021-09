Der weltweite Chipmangel und die daraus resultierenden Produktionsprobleme in der Kfz-Industrie treiben den Gebrauchtwagenmarkt. "Der Markt für Gebrauchtautos bis 5.000, 6.000 Euro ist wie leergefegt", so Andre Eckert, Chef von Autoscout24 in Österreich. Gleichzeitig würden Gebrauchtautos länger gefahren, was wiederum die Werkstattpreise anziehen lasse. Eckert erwartet so schnell keine Entspannung. ...

