DJ Markteintritt: Schweizer Business-SMS-Anbieter SMSup launcht SMS-Services für KMU im DACH-Raum - Auf KMU spezialisierter SMS-Anbieter erweitert SMS-Services auf Deutschland und Österreich

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Marly (pts006/21.09.2021/09:55) - Seit 2016 ist SMSup, der Schweizer Anbieter von Business-SMS aktiv. Heute wird das auf KMU zugeschnittene Business-SMS-Angebot im gesamten deutschen Sprachraum gelauncht: https://smsup.de

SMS-Massenversand für KMU

Immer mehr Unternehmen setzen auf SMS-Services für Terminerinnerungen, Benachrichtigungen, 2-Faktor-Authentifizierung und vieles mehr. Vor allem bei wichtigen Nachrichten schlägt die SMS andere Sendemethoden um Längen. Dank der Öffnungsrate von mehr als 98 Prozent und die Tatsache, dass SMS auf jedem beliebigen Handy empfangen werden können, ist diese Kommunikationsmethode für Ordinationen, Schönheitssalons, KFZ-Dienstleister, Zustelldienste und viele andere Unternehmen inzwischen unverzichtbar geworden.

Für kleinere und mittlere Unternehmen, die im deutschsprachigen Raum mehr als 96 Prozent aller Unternehmen ausmachen, gab es bisher einige Hemmschwellen. Diese Unternehmen brauchen praktikable Lösungen, die mit wenigen Mausklicks zu bedienen sind und weder Grundgebühren noch versteckte Kosten mit sich bringen.

Niederschwelliges Angebot aus der Schweiz

In diese Kerbe schlägt jetzt der Schweizer Anbieter SMSup, ein Unternehmen, das sich seit der Gründung im Jahr 2016 auf KMU spezialisiert hat und mittlerweile 1800 Kunden betreut. Die leicht bedienbare Plattform für Business-SMS bietet wichtige Features wie Terminerinnerungen, Alarmierungen und Benachrichtigungen, SMS-Marketing, Mail to SMS und 2-Faktor-Authentifizierung per SMS. All diese Features können auch von Anfängern ohne jegliche Vorerfahrung ganz einfach genutzt werden. Ein umfangreiches Support-Center und viele Praxistipps helfen den Unternehmen, von Beginn an von diesem Service auf https://smsup.de zu profitieren.

Besonders einfach funktioniert die Integration eines Google- oder Outlook-Kalenders: Mit einem Mausklick können Unternehmen ihr SMSup-Konto mit ihrem Kalender verknüpfen. Das ist vor allem für automatische Terminerinnerungen wichtig. Je nach Einstellung werden zu einem vordefinierten Zeitpunkt automatisch Erinnerungs-SMS an die Kunden oder Patienten versendet, was Terminausfälle auf ein Minimum reduziert. Die Mitarbeiter müssen nach einer einmaligen Einrichtung nur noch die Termine in den Kalender eintragen, den Rest erledigt das SMSup-System vollautomatisch. So können auch kleinere Unternehmen von diesen Features profitieren, die keine IT-Spezialisten zur Verfügung haben.

Für IT-affine Unternehmer bzw. Firmen mit eigenen IT-Experten oder Software-Entwickler gibt es selbstverständlich eine ausgereifte API-Lösung für die Integration des SMS-Service in die eigenen Systeme.

Service, Qualität und Kostenwahrheit stehen bei SMSup im Mittelpunkt

Lange Bindefristen und/oder hohe Grundgebühren schrecken vor allem Unternehmen ab, die nur zu bestimmten Anlässen SMS versenden wollen. Denn oft übersteigt die Grundgebühr die eigentlichen SMS-Kosten. Deshalb setzt man bei SMSup auf faire Preise ohne Bindung, ohne Grundgebühr und vor allem ohne versteckte Kosten. Die Kunden bezahlen exakt die SMS, die sie auch tatsächlich versenden.

Um die Qualität und die Sicherheit bei der Zustellung zu gewährleisten, versendet SMSup ausschließlich über heimische SMS-Anbieter, die eine hohe Ausfallsicherheit garantieren. Umfangreiche Statistiken im SMSup-Konto geben den Kunden jederzeit Einblick über alle Interaktionen, die Anzahl der versendeten und geöffneten SMS und die jeweiligen Reaktionen.

Kundenfreundlicher Service auf Augenhöhe

SMSup-Gründer Romain Bossel sagt: "Die SMS ist für uns eines der wichtigsten Kommunikationsmittel. Kein anderes Medium ist so vielseitig einsetzbar und hat eine so große Erfolgsrate. Die Erfahrung zeigt uns, dass Kunden wesentlich öfter und schneller auf eine SMS reagieren als auf andere Kanäle. Deshalb setzen auch immer mehr Ärzte, Dienstleister und Handelsunternehmen auf SMS. Es war uns wichtig, eine Plattform zu schaffen, die jeder Unternehmer einfach und intuitiv bedienen kann."

Derzeit arbeitet das Schweizer Unternehmen an neuen Lösungen. Feedback und Ideen von Kunden sind dabei immer willkommen. "Für uns ist der enge Kontakt zu unseren Kunden von unschätzbarem Wert. Wir sehen uns als Kooperationspartner unserer Kunden und wir wollen sie dabei unterstützen, ihre unternehmerischen Ziele zu erreichen. Der Erfolg unserer Kunden ist auch unser Erfolg. Deshalb werden wir zusätzlich zu unserer persönlichen Kundenbetreuung auch unsere neue deutschsprachige Website http://www.smsup.de laufend zu einem Informationsportal für alle Themen rund um Massen-SMS erweitern", ergänzt Bossel.

Über SMSup SMSup ist ein Schweizer SMS-Dienstleister mit Hauptaugenmerk auf KMU. Unternehmen können mit der anwenderfreundlichen, intuitiven SMS-Plattform ganz einfach Terminerinnerungen, Benachrichtigungen, Marketing-SMS und 2FA-SMS versenden und ihr Kundenkonto per Mausklick mit ihrem Google- oder Outlook-Kalender verknüpfen. Für IT-affine Unternehmen und Softwareentwickler steht eine umfangreiche API zur Verfügung.

(Ende)

Aussender: SMSup Sàrl Ansprechpartner: Luc Wohlhauser Tel.: +41 44 630 70 07 E-Mail: lwohlhauser@smsup.de Website: smsup.de

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20210921006 ]

(END) Dow Jones Newswires

September 21, 2021 03:56 ET (07:56 GMT)