Beim IT-Dienstleister Bechtle laufen die Geschäfte weiter rund. Am Dienstag wird die Aktie zudem von einer Kaufempfehlung der UBS beflügelt. Laut UBS-Experte Jad Younes habe das Unternehmen das Potenzial, die Markterwartungen zu übertreffen und hob das Kursziel in neue Rekordhöhen. An der Börse kam dies gut an.Jad Younes startete seine Bewertung des IT-Dienstleisters bei einem Kursziel von 71 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...