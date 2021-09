Auf die stark negativen Verluste an den internationalen reagierte der Goldpreis mit einem leichten Rebound. Das gelbe Edelmetall profitierte von seinem guten Ruf als "sicherer Hafen".Nachgebende US-Renditen wirkten sich dabei ebenfalls positiv auf die Stimmung an den Goldmärkten aus. Nachdem die gehaltene Goldmenge des weltgrößten Gold-ETFs in der vergangenen Woche unter die psychologisch wichtige Marke von 1.000 Tonnen abgerutscht war, stellte sich zum Wochenauftakt ein leichtes Plus auf ...

