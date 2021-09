Köln (ots) -Die vielen Facetten einer Prinzessin, die morgen Geburtstag hat, in einer Doku: Anlässlich Prinzessin Märthas 50. Geburtstag zeigt RTL Living alle 6 Folgen der Doku-Reihe in einer Sonderprogrammierung am Mittwoch, 22. September 2021, 20:15 Uhr, als Deutschlandpremiere. Märtha Louise von Norwegen hat viele Rollen inne: sie ist Prinzessin, Unternehmerin und die Mutter dreier Töchter. Sie ist auch die Partnerin des umstrittenen US-amerikanischen Schamanen Durek Verrett. In der sechsteiligen Doku-Reihe "Prinzessin Märtha: Meine Geschichte" geben Märtha und ihre Töchter einzigartige Einblicke in ihre Leben - und in das Jahr 2020, das für Märtha und ihre Familie neben der Corona-Krise auch private Schicksalsschläge, Niederlagen und Triumphe bereithielt. Denn es ist nicht immer märchenhaft, eine Prinzessin zu sein - vor allem dann nicht, wenn die Augen der Öffentlichkeit auf einen gerichtet sind.Die Doku "Prinzessin Märtha: Meine Geschichte" können Sie hier (https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/meldung/Neue-Doku-Reihe-Prinzessin-Maertha-Meine-Geschichte/) bereits im Media Hub sehen.Eigentlich plant die vielbeschäftigte Märtha für das Jahr 2020 viele Reisen rund um den Globus - doch als sie und ihre Töchter von dem plötzlichen Tod von Märthas Ex-Mann Ari ereilt werden, stürzt die Familie in eine tiefe Krise. Nur dank ihres Partners Durek Verrett und ihrer unternehmerischen Tätigkeiten gelingt es Märtha, wieder mühsam zurück ins Leben zu finden. Doch dann fordert der Corona-Lockdown selbst eine Prinzessin wie sie heraus - und stellt auch ihre Welt auf den Kopf. Märtha steht im Rampenlicht - denn ihr Leben, Wirken und ihre Partnerwahl sorgen in Norwegen seit Jahren für Kontroverse. Doch die eigenwillige Prinzessin, die im Rennwagen über gefrorene Seen jagt, mit Engeln kommuniziert und auch Energiekristalle vertreibt, geht unbeirrt ihren Weg - und plant bereits neue ehrgeizige Vorhaben für sich und ihre Familie: wie einen Umzug in die USA, damit sie keine Fernbeziehung führen muss.Die Episoden1. Folge: "Der Weg zurück"Prinzessin Märtha hatte für das Jahr 2020 eigentlich viele Reisen rund um den Globus geplant - doch weder sie noch ihre drei Töchter waren auf den schweren Schicksalsschlag vorbereitet, der sie ihn Form des plötzlichen Todes von Märthas Ex-Mann ereilte. Der Schock und die Trauer einten Märthas Familie jedoch im Alltag - deren Bande danach enger waren als je zuvor.2. Folge: "Zurück im Sattel"Der Verzicht auf den Adelstitel "Königliche Hoheit" bedeutete für Märtha auch den Verlust der jährlichen Apanage. Mittlerweile verdient sie ihren Unterhalt als freie Rednerin und Unternehmerin, die bereits mehreren Start-ups vorsteht. Der Corona-Lockdown erschwerte Märtha jedoch das Reisen - und damit auch die Besuche ihres US-amerikanischen Partners Durek Verrett.3. Folge: "Liebe vs. Jantes Gesetz"Märthas Partnerwahl sorgte in der Vergangenheit bereits für Aufsehen. Doch nun reist ihr Lebensgefährte Durek endlich nach Norwegen, wo er mit Märtha und ihren Kindern zusammenleben wird. Doch wie wird ihn die norwegische Öffentlichkeit aufnehmen? Dies zeigt sich bei der Vergabe eines Preises an Märthas älteste Tochter Maud, bei der das Paar zugegen sein wird.4. Folge: "Generationen"Märthas 50. Geburtstag rückt immer näher - und sie spürt allmählich ihr Alter, auch wenn die Beziehung mit ihrem Partner Durek ihr täglich neue Kraft gibt. Als Durek aus Norwegen abreisen muss, ist ungewiss, wann das Paar sich wiedersehen wird. Und alsbald sitzt Märthas Familie gespannt vor dem Fernseher, als diese in einer Talkshow über ihr Leben spricht.5. Folge: "Liebe überwindet alles"Märthas Hinwendung zu alternativen Heil- und Erziehungsmethoden, die auf dem Kontakt mit Engeln basieren, sorgen in der Öffentlichkeit zunächst für große Kontroverse. Doch nun sieht sich Märtha dazu bereit, ihre spirituelle Botschaft zu verkünden - und ihre Energiekristalle zu vertreiben, was ihre gesamten Fähigkeiten als Händlerin beansprucht.6. Folge: "Ein neues Leben"Seitdem Märtha und ihr damaliger Ehemann Ari im Jahr 2003 das Familienanwesen gekauft haben hat der Zahn der Zeit sichtbar an diesem genagt. Nun steht eine große Renovierung bevor. Als die Handwerker das Haus belagern, bricht Märtha in die hohen Berge auf, um dort Autorennen auf gefrorenen Seen zu fahren. Und schon bald steht ihrer Familie der Umzug in die USA bevor.Pressekontakt:Sendersprecher GEO, RTL Crime, RTL Passion, RTL Living:Frank Rendez | T: +49 221-456-74246 | frank.rendez@rtl.deOriginal-Content von: RTL Living, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148253/5025800