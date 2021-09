DJ Eba will bessere Überwachung digitaler Plattformen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der europäische Bankenregulierer Eba will dafür sorgen, dass die Bankaufsichtsbehörden künftig stärker die Tätigkeit digitaler Plattformen überwachen, derer sich Banken in ihrem Kundenverkehr bedienen. "Die Eba plant Maßnahmen, mit denen die Fähigkeit zur Überwachung von Entwicklungen im EU-Banken- und Zahlungsverkehrssektor und zur raschen und koordinierten Identifizierung von Risiken verbessert werden kann", heißt es in einer Eba-Mitteilung.

Die Nutzung digitaler Plattformen in diesen Sektoren nehme rapide zu, was sowohl für Konsumenten als auch für Unternehmen Chancen biete. Allerdings führe diese "Plattformisierung" auch zu neuen Abhängigkeiten zwischen finanziellen und nicht-finanziellen Unternehmen, die die Aufseher noch nicht richtig überblickten.

Die Eba will, dass die nationalen Aufsichtsbehörden ein besseres Verständnis für solche Plattform-Geschäftsmodelle und deren Chancen und Risiken bekommen. Sie will diesen Behörden deshalb 2022 bei der Entwicklung einheitlicher Fragebögen für regulierte Finanzinstitutionen zu digitalen Plattformen und "Enablern" helfen. Außerdem will sie die Aufsichtsbehörden beim Austausch von Informationen über die Abhängigkeit der Banken von digitalen Plattformen und "Enablern" und deren europaweite Überwachung unterstützen.

