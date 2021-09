DGAP-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz

GBC AG: 11. ZKK - Zürcher Kapitalmarkt Konferenz - voller Erfolg - Unternehmenspräsentationen online abrufbar



21.09.2021 / 11:46

Die 11. ZKK - Zürcher Kapitalmarkt Konferenz war ein voller Erfolg

Die GBC AG bedankt sich bei allen Teilnehmern, Kooperationspartnern und Sponsoren der ZKK - Zürcher Kapitalmarkt Konferenz.

Die Unternehmenspräsentationen zur Veranstaltung finden Sie auf unserem GBC AG YouTube-Kanal.

11. ZKK - Begrüßung 3U Holding AG Accentro Real Estate AG CENIT AG GESCO AG Marinomed Biotech AG onoff Aktiengesellschaft Weng Fine Art AG

Termine 2021/22:

32. MKK am 7./8. Dezember 2021 / The Charles Hotel, München

33. MKK am 3./4. Mai 2022 / The Charles Hotel, München

12. ZKK am 15. September 2022 / Hotel Schweizer Hof, Zürich

34. MKK am 6./7. Dezember 2022 / The Charles Hotel, München



Kontakt für Rückfragen:

GBC AG

Kristina Heinzelbecker & Marita Conzelmann

Halderstraße 27

86150 Augsburg

+49 821 241133-44/49

konferenz@gbc-ag.de

mkk - Münchner Kapitalmarkt Konferenz (mkk-konferenz.de)