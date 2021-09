Baltimore (www.fondscheck.de) - Die Aegon Sustainable Equity und Global Sustainable Equity Fonds wurden kürzlich um drei neue "nachhaltige Verbesserer" erweitert, so Audrey Ryan, Investment Manager bei Aegon Asset Management.Der Schwerpunkt der nachhaltigen Aktienportfolios bei Aegon AM liege auf kleinen bis mittelgroßen Wachstumsunternehmen. Es gebe zwei Gründe, in Unternehmen zu investieren, die sich in diesem Bereich verbessern würden. Erstens sei es sinnvoll, auf nachhaltige Produkte ausgerichtete Unternehmen in einer frühen Wachstumsphase zu unterstützen und zweitens sei die Identifizierung der Marktführer von morgen schon heute eine großartige potenzielle Quelle zur Generierung von Alpha. ...

