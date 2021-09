In der norwegischen Hauptstadt Oslo sind die ersten Brennstoffzellen-Taxis vom dänischen Taxiunternehmen Viggo im Einsatz. Bei den drei Fahrzeugen handelt es sich um den Toyota Mirai. Bis zum nächsten Sommer will das Unternehmen insgesamt 100 Batterie- und Wasserstoff-Taxis in Betrieb nehmen, ohne eine genaue Aufteilung zu nennen. Für die Betankung der Brennstoffzellen-Fahrzeuge hat Viggo eine Vereinbarung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...