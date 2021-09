von Ralf Witzler, Euro am Sonntag Das Unternehmen kippte daher seine Prognose für das Gesamtjahr. Zwar erwartet SMA Solar auch weiterhin, dass der Umsatz in der zweiten Jahreshälfte über dem der ersten sechs Monate liegen werde, allerdings nicht in dem bisher angenommenen Maße. Für 2021 rechnet der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...