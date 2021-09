O2Gold Inc. meldete hochgradige Gold-Silber-Abschnitte aus seinem ersten Bohrloch im Aurora-Stollen in Kolumbien, wo das Unternehmen über Abbau- und Produktionsgenehmigungen verfügt.



Die wichtigsten Highlights sind laut dem Unternehmen:



? Bohrloch AUR-21-001 zielte auf die neigungsabwärts verlaufenden Erweiterungen einer hochgradigen Gold-Silber-Mineralisierung ab, die durch Gesteinssplitterproben und früheren Kleinbergbau im Aurora-Tunnel angezeigt wurde.



? Es wurde ein mineralisierter Abschnitt mit den folgenden Ergebnissen geschnitten: 1,6 m mit 9,19 g/t Au und 1,89 g/t Ag ab 97,4 m, einschließlich 0,7 m mit 20,11 g/t Au und 3,30 g/t Ag ab 97,4 m.



? AUR-21-001 war das erste Bohrloch im Rahmen der geplanten 8.000 m umfassenden Bohrkampagne des Unternehmens. Drei weitere Bohrungen wurden bereits abgeschlossen, deren Bohrkerne derzeit untersucht werden und in 10 Tagen erwartet werden.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

O2GOLD-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de