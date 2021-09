Das Plattenlabel Universal Music Group (UMG) mit Künstlerinnen wie Lady Gaga und Taylor Swift legt an der EURONEXT Amsterdam am Dienstag einen positiven Handelsstart aufs Parkett.Der französische Konzern Vivendi, der UMG ausgliedert, legte am Montag einen Referenzpreis für die Notierung von 18,50 Euro je Aktie fest.Der Börsengang wird in Europa der größte in diesem Jahr sein. Universal setzt darauf, dass der von Spotify angeheizte Streaming-Boom fortsetzt, der seit Jahren für höhere ...

