Eine Studie aus den USA plädiert für stärker Überwachung von Fahrer:innen. Tesla will Telemetriedaten verwenden, um Zugänge zum FSD-Beta-Programm zu sperren - obwohl dafür bezahlt wurde. Nachdem sich herumgesprochen hat, dass Teslas "Full Self-Driving"-System (FSD) nicht so sicher ist, wie der Hersteller propagiert, bestätigen Studien diese Einschätzung. So macht eine Untersuchung des Massachusetts Institute of Technology (MIT) deutlich, dass die Aufmerksamkeit der Fahrer beim Einsatz solcher Systeme massiv abnimmt. Die Autor:innen geben auf der anderen Seite zu, keine Maßgabe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...