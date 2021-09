Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Auf seiner nächsten Sitzung am 21. und 22. September wird der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (Federal Open Market Committee, FOMC), wie allgemein erwartet, den Beginn des Tapering auf den kommenden Sitzungen - voraussichtlich auf der November-Sitzung - für Anfang Dezember ankündigen, so François Rimeu, Senior Strategist von La Française AM. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...