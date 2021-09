Hamburg (www.anleihencheck.de) - Obwohl die Konjunkturüberraschungen ihren Gipfel bereits überschritten zu haben scheinen, setzt sich die Normalisierung der Wirtschaftslage weltweit fort, so die Analysten der Privatbank Berenberg in der aktuellen Ausgabe von "Horizonte".Die Kaufprogramme der Zentralbanken würden auch angesichts mehrjähriger Inflationshochs (vorerst) weitgehend unverändert fortgeführt und auch das Coronavirus sei trotz steigender Impfquoten noch nicht nachhaltig auf dem Rückmarsch. In dieser Gemengelage sei die Grundhaltung der Analysten der Privatbank Berenberg gegenüber Anleihen eine vorsichtige. Dennoch würden die Analysten auch Bereiche mit Aufwärtspotenzial erkennen - der differenzierte Blick auf die einzelnen Anleihesegmente bleibe unerlässlich. ...

