Wien (www.fondscheck.de) - Die französische Fondsgesellschaft Oddo BHF Asset Management (Oddo BHF AM) übernimmt den Pariser Wettbewerber Métropole Gestion. Dies teilten die Unternehmen mit, so die Experten von "FONDS professionell".Demnach werde Oddo BHF AM Métropole komplett aufkaufen. Die Fonds der Investmentboutique sollten über die Vertriebsplattform von Oddo BHF europaweit verkauft werden, neben dem Heimatmarkt insbesondere in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Gegenzug habe Métropole Gestion ein Vertriebsnetz in Großbritannien und den USA aufgebaut, auf das Oddo nun Zugriff erhalte. Die Höhe des Kaufpreises würden die Gesellschaften nicht verraten. ...

