Londons größtes Taxi- und Mietwagenunternehmen Addison Lee kündigt an, ab 2023 nur noch reine Elektroautos einzusetzen. 650 E-Autos hat Addison Lee schon jetzt im Dienst. Ab November sollen monatlich 200 VW ID.4 hinzukommen. Das Unternehmen gibt in einer Mitteilung an, 160 Millionen Pfund investieren zu wollen, um seine mehr als 4.000 Fahrzeuge starke Flotte auf Elektroantrieb umzustellen. Das sind ...

