Mein Buch "Die Kunst des Investierens - 14 Prinzipien für Aktien, Finanzielle Freiheit und das Gute Leben" aus dem C.H. Beck Verlag ist nun überall im Buchhandel und natürlich auch auf Amazon verfügbar. In einer leichten Sommergeschichte lernt man meine Investmentkonzepte und Lebensmodelle kennen und auch viele relevanten Dinge aus anderen Büchern zu den Themen Lebensführung, Wirtschaft, Investieren und Aktien. Es könnten also die besten investierten 17 Euro sein und macht sich auch gut als Geschenk! ?? Mehr dazu auch in diesem Video: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...